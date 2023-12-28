أمريكا تجدّد مساعيها لمصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية
ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة اقترحت قيام مجموعات عمل من دول مجموعة السبع باستكشاف سبل مصادرة 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة.
واقترحت الولايات المتحدة، بدعم من المملكة المتحدة واليابان وكندا، المضي قدما في الإجراءات التحضيرية حتى تكون هناك خيارات جاهزة لعرضها على قادة مجموعة السبع في اجتماع محتمل في 24 فبراير تقريبا.
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، هدّد أخيرًا بقطع علاقات بلاده الدبلوماسية مع الولايات المتحدة إذا صادرت الأصول الروسية المجمّدة بسبب الصراع الأوكراني.
وقال ريابكوف: "إن الولايات المتحدة يجب ألا تتوهّم أن روسيا تتشبث بالعلاقات الدبلوماسية مع ذلك البلد".