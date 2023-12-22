روسيا تهدد بقطع العلاقات مع أمريكا إذا أقدمت على هذه الخطوة

يذكر أن الأموال الروسية المجمدة التي يملكها الكرملين تُقدر بنحو 300 مليار دولار، حيث تم تجميدها في حسابات مصرفية مختلفة بالولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية.

وكان البيت الأبيض قد سعى للحصول على 20.6 مليار دولار لأوكرانيا خلال الصيف، لكن مجلس الشيوخ قلّص المبلغ إلى 6 مليارات دولار، ثم أجبر مجلس النواب على حذف كل المبلغ من قانون الإنفاق قصير الأجل.

وفي مايو، أعلنت مجموعة الدول الصناعية السبع الغربية في بيان مشترك أن الأصول "ستظل مجمدة إلى أن تدفع روسيا ثمن الأضرار التي ألحقتها بأوكرانيا".