هل تنجح أمريكا في تحويل أموال روسيا المجمدة إلى أوكرانيا؟

وكان البيت الأبيض قد سعى إلى الحصول على 20.6 مليار دولار لأوكرانيا خلال الصيف، لكن مجلس الشيوخ قلص هذا المبلغ إلى 6 مليارات دولار، ثم أجبر مجلس النواب بحذف كل المبلغ من قانون الإنفاق قصير الأجل.

وفي هذا الصدد، يصر المسؤولون الأمريكيون على أن احتياطيات البنوك الروسية ليست بديلاً عن المساعدات العسكرية والاقتصادية الطارئة الجديدة التي ستقدمها واشنطن، والتي تحتاجها أوكرانيا للبقاء على قيد الحياة خلال الأشهر القليلة المقبلة من الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر المدافعين عن إعادة توجيه حيازات البنوك الغربية وتحويلها إلى أوكرانيا وأكثرهم تفاؤلاً، يعتقدون أن الأمر سيستغرق أشهراً إن لم يكن أكثر من عام حتى تصل هذه الأموال إلى كييف.

وأفادت الصحيفة بأن أغلب احتياطيات روسيا موجودة حتى الآن في أوروبا، حيث أعرب محافظو البنوك المركزية عن تحفظاتهم القوية بشأن تأثير مصادرة هذه الأموال على اقتصاداتهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا تصرفت واشنطن بمفردها في هذا الصدد فلن تتمكن إلا من الاستفادة من ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار الموجودة في البنوك داخل الولايات المتحدة، وهي حصة ضئيلة من أصل 300 مليار دولار من الأموال الروسية الموجودة في جميع أنحاء العالم.

بلجيكا تنشئ صندوقا بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا

وأضافت الصحيفة أن مسؤولين داخل إدارة الرئيس قلقون من أن هذه الأموال قد لا تكون كافية لتغطية تكاليف الحرب في أوكرانيا، وبأنها ستستخدم فقط لعمليات إعادة الإعمار.

وفي لقائها مع كبار المسؤولين الماليين الغربيين في المغرب خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش يوم الأربعاء، أيدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين اقتراحاً أوروبياً بفرض ضريبة على أرباح أصول البنوك الروسية في زمن الحرب وتحويل العائدات إلى أوكرانيا - وهي خطوة يسيرة يمكن أن تدخل حيز التنفيذ بسرعة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أوكرانيين ناقشوا استخدام عائدات الضرائب إلى جانب بعض الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها كضمان لجمع مبالغ أكبر بكثير من مستثمري القطاع الخاص، وهذا من شأنه أن يمكّن أوكرانيا من اقتراض الأموال من أسواق رأس المال العالمية دون الاضطرار إلى المخاطرة بأكبر قدر ممكن من احتياطياتها الشحيحة.

وأعلنت الحكومة البلجيكية يوم الأربعاء، عن إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لأوكرانيا يتم تمويله من عائدات الضرائب من الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المصادرة.