الخزانة الأمريكية: سقف السعر للنفط الروسي قلص إيرادات موسكو كثيرًا

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، إن السقف الذي فرضته مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى على أسعار النفط الروسي أدى إلى انخفاض حاد في إيرادات روسيا على مدى الأشهر العشرة الماضية.

وأضافت، في تصريحات تم إعدادها لمؤتمر صحفي على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، أن من الضروري الاستمرار في فرض تكلفة باهظة ومتزايدة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وقالت يلين إن الحرب في أوكرانيا لا تزال تمثل عقبة رئيسة كبيرة أمام الاقتصاد العالمي.

وأضافت أن التوقعات المحدثة لصندوق النقد أظهرت أن الاقتصاد العالمي في وضع أفضل مما كان متوقعًا في الاجتماعات السنوية العام الماضي، لكن وزارة الخزانة تواصل مراقبة المخاطر النزولية.

وبينما تشهد بعض الدول تباطؤًا في النمو بما في ذلك الصين ومنطقة اليورو، قالت يلين إنها لا ترى علامات على أي آثار واسعة النطاق تزعزع استقرار الاقتصاد العالمي.