هل يداهم "إف بي آي" مقر بايدن بعد العثور على "وثائق سرية محرجة"؟

إلّا أن معاونيه عثروا "على الأقل على مجموعة إضافية" من الوثائق، وفق ما أفادت قناة "إن بي سي نيوز"، الأربعاء، وحذت حذوها وسائل إعلام أخرى.

ومع التطورات الجديدة، يتوقع أن تستمر القضية في إثارة الضجة، وقد يتبين أنها تعرقل تحقيقًا حول عدد كبير من الوثائق كان دونالد ترامب يحتفظ بها في مقرّ إقامته في ولاية فلوريدا، بعد مغادرته البيت الأبيض العام 2021.

وهذه القضية أكثر خطورةً، إذ وضع مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي) يده خلال عملية مداهمة على آلاف الوثائق، بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان قد رفض الرئيس السابق الجمهوري إعادتها، إلّا أن العثور على المستندات في مكتب بايدن يبقى محرجًا بالنسبة للرئيس الذي يتباهى بأخلاقياته.