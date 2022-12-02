محكمة أمريكية تلغي قرارا بشأن مراجعة وثائق ضبطت في منزل ترامب

ألغت محكمة استئناف أمريكية، الخميس، قرارا قضائيا سابقا ينص على تعيين خبير مستقل لمراجعة الوثائق التي ضبطتها الشرطة الفيدرالية في منزل دونالد ترامب بولاية فلوريدا، ما يشكل انتكاسة جديدة للرئيس السابق.

وألغى قضاة محكمة الاستئناف الفيدرالية في أتلانتا بالإجماع أمر قاضٍ في فلوريدا يقضي بتعيين هذا الخبير، مما كان يمنع موقتا المحققين الفيدراليين من استخدام الوثائق في تحقيقهم الجنائي.

وفي الثامن من آب/أغسطس، داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي (اف بي آي) مارالاغو، مقر إقامة دونالد ترامب في فلوريدا، وصادر صناديق تحوي آلاف الوثائق السرية التي لم يقم الرئيس الجمهوري السابق بإعادتها عند مغادرته البيت الأبيض، رغم الطلبات المتكررة.

وبعض هذه الوثائق مصنفة تحت بند السرية الدفاعية.