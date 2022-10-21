لجنة التحقيق في هجوم الكابيتول تستدعي رسميا ترامب

استدعت لجنة التحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب؛ للمثول أمامها "بحدود 14 تشرين الثاني/ نوفمبر".

وكانت اللجنة التي تضم سبعة أعضاء ديمقراطيين وعضوين جمهوريين قد صوتت بالإجماع في وقت سابق من هذا الشهر لصالح استدعاء دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.

وفي بريد تم نشره، أمرت اللجنة ترامب أيضا بأن يبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينها تقرير عن كل الاتصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

وقال المشرفان على اللجنة البرلمانية الديموقراطي بيني تومسون والجمهورية ليز تشيني: "ندرك أن استدعاء رئيس سابق إجراء مهم وتاريخي، ونحن لا نتعامل معه باستخفاف".

وأضاف تومسون وتشيني أن هذه لن تكون المرة الأولى التي يمثل فيها رئيس سابق أمام لجنة تحقيق، واتهما دونالد ترامب بالمسؤولية عن حملة لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وتابعا: "كما تبيّن في جلسات الاستماع التي عقدناها، قمنا بجمع أدلة دامغة بما في ذلك من عشرات من المسؤولين المعيّنين والموظفين السابقين لديك، على أنك قمت شخصيا بالتنسيق والإشراف على محاولة مركّبة لإبطال الانتخابات الرئاسية لعام 2020 وعرقلة الانتقال السلمي للسلطة".

وتزامنا مع هذا القرار، حُكم، الجمعة، على ستيف بانون المستشار السابق لترامب بالسجن أربعة أشهر لرفضه الامتثال لاستدعاءات صادرة عن اللجنة.

وينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونجرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح من شهر إلى 12 شهرا.

وحققت اللجنة لأكثر من عام في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطيا ومقتل عدة أشخاص، وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد.