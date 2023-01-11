بايدن ينفي علمه بمحتوى وثائق سرية عُثر عليها في مكتبه السابق

وفي ختام قمّة أمريكية-كندية-مكسيكية عُقدت في مكسيكو قال بايدن للصحافيين "لقد أبُلغت بما تمّ العثور عليه وفوجئت عندما علمت أنّ وثائق متعلّقة بالحكومة نُقلت إلى ذاك المكتب. لكنّي لا أعرف ما تحتويه تلك الوثائق"، مشدّداً على أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق.

وأضاف أنّ محاميه "سيتعاونون بالكامل" خلال فحص هذه الوثائق، معرباً عن أمله في أن تنتهي عملية الفحص هذه "قريباً".

وأوضح بايدن أنّ هذه الوثائق تمّ العثور عليها "عندما قام محاميّ بتنظيف مكتبي في جامعة بنسلفانيا".

ولفت بايدن إلى أنّه حالما اكتشف محاموه أنّ بعض هذه الوثائق كان سرّياً "فعلوا ما يتعيّن عليهم فعله، واتّصلوا بهيئة المحفوظات" لتسليمها إياها.