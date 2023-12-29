هاف بوست: تهديدات أمنية تحيط بالانتخابات الأمريكية

وغيّرت بعض الولايات قوانين التصويت والانتخاب، ووسعت نطاق الرقابة التشريعية على الانتخابات المحلية، وأضافت العقوبات على انتهاك القواعد.

وبحسب الموقع، "حذر خبراء الأمن القومي من أن حكومات أجنبية، وفي مقدمتها روسيا والصين وإيران، تريد تقويض الولايات المتحدة واعتبار الانتخابات سبيلاً للقيام بذلك".

وقال الموقع، إن "سلامة الانتخابات في الولايات المتحدة مهددة من قبل جهات استبدادية متعددة، بما في ذلك روسيا والصين وإيران، بسبب التوترات العالمية".

وأضاف أن ذلك دفع "مسؤولو الانتخابات بتعزيز الأمن حول المعدات الرئيسية عن طريق الحد من إمكانية الوصول وإضافة كاميرات المراقبة من أجل مواجهة التهديدات الداخلية".

وعلى الرغم من هذه التحديات، يعمل مسؤولو الانتخابات جاهدين للتخفيف من الأخطاء والمخاطر البشرية، وتحسين العمليات لضمان تصويت الناخبين المؤهلين وحدهم وإحصاء أصواتهم بدقة، وفقا للموقع.