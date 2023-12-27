انتخابات أمريكا.. الجمهوريون يستخدمون الهجرة وأمن الحدود لشق صفوف الديمقراطيين

لا تزال إجراءات تحسين الأمن على الحدود الأمريكية عالقة في الكونغرس، في ظل تباين أولويات الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي، فبينما يطالب الجمهوريون بفرض قيود صارمة على الهجرة على الحدود الجنوبية مع المكسيك، يعارض الديمقراطيون، خاصة المنتمين للتيار اليساري، وأولئك الذين ينحدرون من أصول إسبانية، أي تحركات من شأنها جعل الأمر أكثر صعوبة على طالبي اللجوء السياسي، وفق صحيفة "التايمز" البريطانية.

وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن هذا الأمر يسبب خلافًا كبيرًا في أروقة الكونغرس، لافتة إلى أن خطة أمن الحدود هي جزء من حزمة مساعدات واسعة طلبها الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيمة 106 مليارات دولار، لتمويل إسرائيل وتايوان وأوكرانيا.

والجمهوريون بدورهم لا يريدون فقط فرض قوانين أكثر تشددًا في ملف الهجرة واللجوء، بل أيضًا طرقًا وأساليب أسهل لطرد المهاجرين، فضلًا عن الضغوطات التي يمارسونها من أجل استئناف مشروع بناء جدار على الحدود مع المكسيك، والذي بُدىء العمل به في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب الصحيفة.