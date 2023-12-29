"الغارديان": عودة ترامب خطر على العالم و"بشرى للمستبدين"

حذّرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، من "الخطر"، الذي يمثله سعي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024.

وأشارت في تقرير إلى أن فوز ترامب، الذي ستكون له تداعيات وخيمة على الولايات المتحدة والعالم، يمثل الشبح الأعظم الذي يطارد عام 2024.

وبحسب استطلاعات الرأي الأخيرة فإن ترامب يتفوق على الرئيس الحالي جو بايدن في خمس من الولايات الست الرئيسية/ التي تمثل ساحة معركة رئيسة في الانتخابات، كما تفوق على بايدن في قضايا تشمل الاقتصاد والأمن القومي.