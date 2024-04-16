ألمانيا تدعو لمعاقبة طهران والأردن يرفض أن يتحول لساحة صراع

وأردفت الوزيرة: "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة اتحادية ألمانية في هذه الأوقات الحرجة أن نعمل جميعا معا للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".

بدوره، ذكر الصفدي أنه يتعين على المجتمع الدولي منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "يصرف" الاهتمام بعيدا عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران.

وأضاف وزير الخارجية الأردني الصفدي أن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.

وأضاف: "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".

وأشار إلى أن "الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنيه للخطر".

وتابع: "تصدينا لما نعتقد أنه خطر على أمن مواطنينا، وكما تصدينا للمُسيرات الإيرانية سنتصدى لأي مُسيرات إسرائيلية".