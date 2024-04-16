ألمانيا تدعو لمعاقبة طهران والأردن يرفض أن يتحول لساحة صراع
دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات جديدة على تكنولوجيا المسيّرات الإيرانية عقب هجوم طهران نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل.
وقالت بيربوك خلال مؤتمر صحافي مع نظيرها الأردني أيمن الصفدي في برلين: "سعيت أواخر الخريف مع فرنسا وشركاء آخرين داخل الاتحاد الأوروبي من أجل توسيع نظام عقوبات المسيرات بشكل أكبر (...) آمل أن نتمكن الآن أخيرا من القيام بهذه الخطوة معا".
وأشارت إلى أنها ستتوجه إلى إسرائيل، اليوم الثلاثاء؛ لإجراء محادثات تهدف لمنع تفاقم الوضع في المنطقة في أعقاب الهجوم الذي شنته إيران مطلع الأسبوع.
وأردفت الوزيرة: "من المهم للغاية بالنسبة لنا كحكومة اتحادية ألمانية في هذه الأوقات الحرجة أن نعمل جميعا معا للمساهمة في وقف التصعيد في المنطقة بأكملها".
بدوره، ذكر الصفدي أنه يتعين على المجتمع الدولي منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن "يصرف" الاهتمام بعيدا عن غزة من خلال تصعيد مواجهته مع إيران.
وأضاف وزير الخارجية الأردني الصفدي أن إيران ردت على الهجوم على قنصليتها وأعلنت أنها لا تريد التصعيد أكثر.
وأضاف: "يجب أن نمنع أيضا نتنياهو من أن يصرف الأنظار عما يجري في غزة ليكون التركيز على المواجهة الإيرانية الإسرائيلية".
وأشار إلى أن "الأردن لا يريد مزيدا من التصعيد في المنطقة، ولن يكون ساحة لأي صراع أو حرب إقليمية، ولن نسمح لأي جهة بخرق أجواء الأردن وتعريض مواطنيه للخطر".
وتابع: "تصدينا لما نعتقد أنه خطر على أمن مواطنينا، وكما تصدينا للمُسيرات الإيرانية سنتصدى لأي مُسيرات إسرائيلية".
في الأردن وفي ذات السياق، كرر عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، تأكيده على أن المملكة لن تكون ساحة معركة لأي جهة.
وقال في تصريحات على هامش زيارته لمحافظة المفرق شرق البلاد، إن "أمن الأردن وسيادته فوق كل اعتبار".
وأضاف: "الأردن لن يكون ساحة معركة لأي جهة، وحماية مواطنينا قبل كل شيء".
وكان الملك الأردني قال خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الأحد، إن بلاده "لن تكون ساحة لحرب إقليمية"، وذلك بعد ساعات من شن إيران هجومًا على إسرائيل.
وأضاف أن "أي تصعيد إسرائيلي سيؤدي إلى توسيع دائرة الصراع في المنطقة”.