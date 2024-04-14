الأردن يستدعي السفير الإيراني

أعلن الأردن، استدعاء السفير الإيراني في عمّان وإبلاغه رسالة تطالب ضرورة أن "تتوقف الإساءات والتشكيك بالمواقف الأردنية".

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استضافته عبر قناة "المملكة" الرسمية: "اليوم وزارة الخارجية استدعت السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف الإساءات للأردن، ويتوقف التشكيك بمواقف الأردن".

جاء ذلك، بعد "إساءات" وجهتها وسائل إعلام إيرانية للأردن، بحسب الصفدي.

وأضاف الوزير الأردني: "للأسف كان هنالك تصريحات مسيئة من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية".

وقال إن "مشكلة إيران مع إسرائيل وليس مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وتابع الصفدي: "من غير المقبول ونرفض رفضا قاطعا أي محاولة للإساءة للأردن، نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر، ويجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء للأردن".