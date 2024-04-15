بعد "التشكيك" بمواقفه..الأردن يستدعي سفير طهران لوقف الإساءة الإيرانية

استدعى الأردن، الأحد، السفير الإيراني، للكف عن "التشكيك" في مواقف الأردن من القضية الفلسطينية، بعد إعلان المملكة اعتراض "أجسام طائرة" أثناء الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في تصريحات متلفزة لقناة محلية، إن "الوزارة استدعت الأحد السفير الإيراني وأرسلت له رسالة واضحة بضرورة أن تتوقف هذه الإساءات للأردن، وأن يتوقف هذا التشكيك بمواقف الأردن".

واستنكر الصفدي، االتصريحات المسيئة للأردن من قبل وسائل الإعلام الإيرانية بما فيها وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية.

وشدد على أن "مشكلة إيران هي مع إسرائيل وليست مع الأردن، ولا إيران ولا غيرها تستطيع المزاودة على ما يقوم به الأردن وما يقدمه الأردن وما قدمه تاريخيا من أجل فلسطين".

وأضاف: "نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الإقليم بما فيها إيران وحتى نصل إلى هذه العلاقات الطيبة يجب احترام الآخر يجب عدم التدخل بالشؤون الداخلية، ويجب عدم الإساءة للأردن لأننا لن نقبل لأي كان أن يسيء للأردن".

وأكّد أنه "إذا كان هذا الخطر قادما من إسرائيل، فسيقوم الأردن بالإجراء نفسه الذي قام به، مؤكدًا، أن هذا موقف واضح وصريح، ولن نسمح لأي كان بأن يعرّض أمن الأردن والأردنيين للخطر.