هجمات السم مستمرة في إيران.. والولايات المتحدة تطالب بتحقيق أممي
تواصلت هجمات السم التي تستهدف الطالبات في المدارس الإيرانية الاثنين، حيث تم تسجيل مئات الحالات الجديدة، فيما دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى فتح تحقيق أممي بشأن هذه الهجمات.
وأصيب المئات من الطالبات والطلاب بحالات تسمم يوم الاثنين في 20 مدينة إيرانية على الأقل، وتم نقل أغلبهم إلى المستشفيات بما في ذلك مدن همدان ومشهد وسمنان وأردبيل وسنندج وآمل وبابل ولرستان وسلماس وماسال وغيرها.
وفي الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن تقديم معلومات كافية حول طبيعة تلك الهجمات والجهات التي تقف وراءها، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين الموالين والمعارضين للنظام، أعلن البيت الأبيض أنّ التحقيق في حالات التسميم يمكن أن يكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في إيران
وتأتي هذه القضية بينما تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاماً، في 16 أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في إيران".
وأضافت بيار في مؤتمرها الصحفي اليومي "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقلّ ذو مصداقية وأن يُعاقَب المسؤولون".
ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر يتواصل تسجيل مئات حالات التسمّم بشكل يومي، و التي تطال تلميذات يقلن إنّهن يعانين من ضيق في التنفس وغثيان من جرّاء روائح "كريهة" أو "غير معروفة"، ما استدعى نقل بعض منهنّ إلى المستشفى.
وأثار هذا الأمر مخاوف لدى أهالٍ حضّوا السلطات على التحرّك. ومؤخّراً أشار مساعد وزير التعليم يونس باناهي إلى أنّ حالات التسميم ترمي إلى حرمان الفتيات من التعلّم.
والإثنين طالب المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بـ"عقوبات شديدة" بحقّ الأشخاص الذين سيثبت تورّطهم في حالات التسميم، وفق ما أوردت مدوّنته الإلكترونية.
ولم تعلن السلطات الإيرانية عن أيّ عمليات توقيف على صلة بحالات التسميم.
وفي أول تقرير لها حول هجمات السم، اكتفت وزارة الصحة الإيرانية الاثنين، بتوصيف المادة المستخدمة لتسميم الطالبات، مشيرة إلى أن "المادة المنشطة التي يتم استنشاقها تكون في حالة غازية، ولكن قد لا تكون المادة الرئيسية غازية بالضرورة، ولكنها يمكن أن تكون مادة صلبة؛ ويمكن أن تكون على شكل مسحوق أو حتى سائل، والذي يمكن أن يتبخر عند سكبه على المدفأة أو بسبب حرارة البيئة ثم يسبب أعراض تهيج".