هجمات السم مستمرة في إيران.. والولايات المتحدة تطالب بتحقيق أممي

وفي الوقت الذي تعجز فيه السلطات عن تقديم معلومات كافية حول طبيعة تلك الهجمات والجهات التي تقف وراءها، وسط تبادل للاتهامات بين المسؤولين الموالين والمعارضين للنظام، أعلن البيت الأبيض أنّ التحقيق في حالات التسميم يمكن أن يكون من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتقصّي الحقائق في إيران

وتأتي هذه القضية بينما تشهد إيران احتجاجات منذ وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني البالغة 22 عاماً، في 16 أيلول/سبتمبر بعد اعتقالها لدى شرطة الأخلاق في طهران لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في إيران.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار "إذا كانت عمليات التسميم هذه على صلة بالمشاركة في الاحتجاجات عندها يكون التحقيق فيها من ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصّي الحقائق في إيران".

وأضافت بيار في مؤتمرها الصحفي اليومي "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقلّ ذو مصداقية وأن يُعاقَب المسؤولون".