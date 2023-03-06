خامنئي يعلق على "تسميم" الطالبات مع تصاعد الأزمة
واصل المسؤلون الإيرنيون تقديم تصريحات متباينة بشأن قضية تسميم الطالبات المتصاعدة على نحو أثار الخوف والغضب في البلاد.
ووصف المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، تسميم الطالبات بأنه "جريمة لا تغتفر"، مشددًا على أهمية إنزال أشد عقوبة بحق مرتكبي هذه "الجريمة".
وأوضح خامنئي في أول تعليق له على حادثة تسمم الطلاب التي بدأت في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن "على المسؤولين متابعة موضوع تسمم الطلاب بجدية".
وأضاف: "هذه جريمة كبيرة لا تغتفر وإذا ثبت تسمم الطلاب وجب معاقبة مرتكبي هذه الجريمة بشدة، ولن يكون هناك عفو عن هؤلاء المجرمين"، وفق تعبيره.
ويأتي ذلك بينما وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الأحد القضية بأنها "مؤامرة"، قائلًا إنها "حلقة أخرى من سلسلة المؤامرات التي يحيكها الأعداء بهدف إثارة التوتر والتهويل داخل المجتمع ونشر الخوف في قلوب المواطنين".
وسجلت إيران ما لا يقل عن 1200 حالة تسمم في بضع محافظات إيرانية وكان أكثر الإصابات في محافظة خوزستان جنوب البلاد بعد تسجيل 770 إصابة تليها محافظة خراسان رضوي بـ 100 إصابة، وبعدها محافظة همدان 66 إصابة وأذربيجان الشرقية 60 إصابة.
وظهرت أول إصابة بالتسمم في مدارس الطالبات في محافظة قم وسط إيران في الـ30 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وسجلت قم حتى الآن 800 إصابة.