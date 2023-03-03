الرئيس الإيراني يعلق على موجة تسميم الطالبات الغامضة

ألقى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الجمعة، بمسؤولية تعرض مئات من التلميذات في أنحاء البلاد للتسميم في ظروف غامضة، على أعداء لبلاده.

ولم يتم حتى الآن تفسير هجمات بالسم استهدفت أكثر من 30 مدرسة في أربع مدن على الأقل بدأت في نوفمبر تشرين الثاني في مدينة قم، ما دفع بعض أولياء الأمور إلى منع بناتهن من الذهاب للمدارس.

وقال وزير الصحة الإيراني الثلاثاء الماضي إن مئات الفتيات في مدارس مختلفة عانين من التسمم وأشار بعض السياسيين إلى احتمال استهدافهن من جماعات دينية معارضة لتعليم الفتيات.