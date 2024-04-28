الذعر يطارد نتنياهو جراء أمر اعتقال دولي محتمل ضده

قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعيش ضغطًا كبيرًا خشية صدور أمر اعتقال ضده من المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، حسبما أفاد موقع "واللا" الإخباري العبري.

وأوضح الموقع، الليلة الماضية، أن نتنياهو أجرى سلسلة اتصالات هاتفية مع كل جهة أو شخصية يمكنها ممارسة ضغوط على المحكمة، وعلى رأسها الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأضاف أن اتصالات نتنياهو تأتي لإدراكه أنه حال صدور أمر اعتقال ضده أو ضد مسؤولين إسرائيليين؛ فإن تل أبيب "ستتعرض لزلزال لم تعرفه من قبل".

نتنياهو "مذعور"

"واللا" نقل عن مصادر مطلعة، فضَّلت عدم كشف هويتها، قولها: إن نتنياهو "مذعور" وواقع تحت ضغط بشكل غير اعتيادي، ويحاول دفع الرئيس الأمريكي للعمل، بكل السبل الممكنة، لمنع صدور أوامر اعتقال.

وذكر أن هناك اعتقادًا سائدًا في أروقة السياسة الإسرائيلية بأن صدور أوامر الاعتقال "مجرد مسألة وقت"، مشيرة إلى أن الأوامر لن تصدر ضد نتنياهو فحسب، إنما ستطال وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هرتسي هاليفي.

وربط الموقع بين قرار المجلس الوزاري المصغر "الكابينت" بالسماح بزيارة أسرى فلسطينيين ممن تقول إسرائيل إنهم من "نخبة" حركة حماس وبين المخاوف العميقة جراء صدور أوامر الاعتقال.