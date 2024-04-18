الموت يتربص بهم.. أسرى فلسطينيون في قبضة المرض (إنفوغرافيك)

تفتح وفاة الأسير الفلسطيني وليد دقة في أحد السجون الإسرائيلية، بعد نحو أربعة عقود من الاعتقال، ملف الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية الذين يعانون أوضاعًا صحية متدهورة.

وتوفي وليد دقة، أحد أبرز المعتقلين في السجون الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ووجهت منظمات حقوقية أصابع الاتهام إلى إدارة السجون الإسرائيلية بتعمّد إهمال الوضع الصحي للأسير القابع هناك منذ نحو 39 سنة.

ووفق هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، كان من المفترض أنْ يكون دقة حرًا في 25 آذار/ مارس 2023، بعد 37 عامًا من الاعتقال، إلا أنّ السلطات الإسرائيلية أضافت على حكمه عامين آخريْن ليصبح حكمه 39 عامًا، رغم الكشف عن إصابته بمرض سرطان الدم، والذي تطور إلى مرض سرطان نادر يعرف بالتليف النقوي.

وبوفاة دقة يرتفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين قضوا في السجون الإسرائيلية إلى 251 أسيرًا منذ العام 1967، بينهم 14 أسيرًا في الأشهر الستة الأخيرة، أي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق أرقام هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

ويقبع مئات الأسرى الفلسطينيين من ذوي الأحكام العالية وممن يعانون وضعا صحيا صعبا في السجون الإسرائيلية.