نتنياهو: قرارات الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفاتنا
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل، لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".
وذكر نتنياهو، في بيان نُشر على تطبيق تيليغرام: "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبداً بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأضاف: "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
وأضاف أن التهديد باعتقال الجنود والمسؤولين في ما وصفها "الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم" أمر مشين.
وشدد نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل حربها ضد من وصفهم بـ "الإرهابيين" حتى تحقيق النصر، مضيفاً: "لن نتوقف أبداً عن الدفاع عن أنفسنا".
وأشار إلى أنه على الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، إلا أن تهديد الجنود والمسؤولين والشخصيات العامة "يمثل سابقة خطيرة لكل الديمقراطيات التي تحارب الإرهاب".