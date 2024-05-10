اليمين الفرنسي يستثمر دعم الطلاب لغزة لـ"اقتحام" البرلمان الأوروبي

واشتبك المذكور مع نائب حزب فرنسا المتمردة اليساري المتطرف، لويس بويار ليخبرهم إلى أي مدى يعتبر اعتصامهم غير مقبول، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي ذلك المشهد على نطاق واسع.

وحظي ذلك المشهد ببعض الراحة في قلب حزب "الجمهوريين"، إذ كانت نبرة البرلماني، الهادئة ولكن الواضحة، الهجومية دون أن تكون عدوانية، ومجادلة ومقتنعة على حد زعم اليمين الفرنسي، كما حظيت بتأييد واسع النطاق.

وقال بيلامي صراحة في الحشد: "لم يعد بإمكاني أن أتحمل أن تصبح معاهدنا وجامعاتنا وقاعات محاضراتنا رهينة من قبل أولئك الذين يستخدمونها لتحقيق أجندتهم السياسية".

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية والباحث الفرنسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي (إيريس) هشام لهميسي: "بينما يفشل المرشح الجمهوري في الانطلاق في استطلاعات الرأي في ضوء انتخابات التاسع من يونيو/حزيران- فهو حاليًا يحصل على 7٪ فقط".