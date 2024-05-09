وسط صعود اليمين المتطرف.. انتخابات البرلمان الأوروبي تنذر بتفكك "القارة العجوز"

تضع انتخابات البرلمان الأوروبي المرتقبة في يونيو المقبل مصير الاتحاد الأوروبي على المحك، مع انحسار ثقة الرأي العام الأوروبي في هذه المؤسسة، ومخاوف من سطوة اليمين المتطرف عليها.

وقبل أسابيع قليلة من إجراء انتخابات البرلمان الأوروبي (من 6 إلى 9 يونيو 2024) تتصاعد مؤشرات نفور المزاج العام الأوروبي من الاتحاد الأوروبي كهيكل جامع لدول ذات مصير مشترك وسياسات موحدة، وتسجل استطلاعات الرأي تراجعا لافتا لثقة الأوروبيين في الاتحاد.

وفي أحدث استطلاع للرأي نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، اليوم الخميس، يعبر غالبية الفرنسيين عن "مشاعر سلبية" تجاه أوروبا، ويقول 46 % من المستجوبين إنهم "قلقون"، ويذهب 13 % إلى التعبير عن حالة الغضب، فيما لم تتجاوز نسبة من عبروا عن الثقة الرُبع.

قلق وغموض

ووفق الاستطلاع، فإنّ مشاعر "القلق" تتسع أكثر بين مؤيدي اليمين واليمين المتطرف (53 %)، كما أن مشاعر القلق تغلب على الإحساس بالثقة، حتى بين الفرنسيين الذين يقولون إنهم "فخورون" بانتمائهم إلى الاتحاد الأوروبي.

وقبل أيام كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "فيافويس"، لصالح عدد من وسائل الإعلام الفرنسية، أن الفرنسيين "يفتقرون إلى المعلومات الأولية بشأن الانتخابات الأوروبية ودور البرلمان الأوروبي"، ما يفاقم من حالة التشاؤم وقلة وعيهم بالمؤسسات الأوروبية، وآلية عملها، ودورها القانوني.

ويبدو الفرنسيون منقسمين تماما بنسب متقاربة بين من يقولون إنهم مهتمون بالانتخابات الأوروبية (49 %)، ومن يقولون عكس ذلك (48 %)، لكن نسبة مرتفعة تقرب من 80 % منهم تُجمع على "جهلهم" بطبيعة مهام البرلمان الأوروبي ودوره التشريعي، ويقول هؤلاء إنه لا علم لهم على الإطلاق أو لديهم معلومات غامضة وشحيحة عن هذه الهيئة الأوروبية.