مرشحة ماكرون للبرلمان الأوروبي تنفجر في اليمين المتطرف
فجّر غياب زعيم اليمين المتطرف في فرنسا، جوردان بارديلا، عن المناظرة الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، غضب مرشحة الحزب الحاكم فاليري هاير، التي هددت بالانسحاب من المناظرة الثانية حال عدم مشاركته.
وقبل نحو شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، التقى أبرز المرشحين في مناظرة كبرى في مارس/آذار الماضي، نظمتها قناة مجلس الشيوخ العامة في ستراسبورغ.
وخلال المناظرة الأولى ناقش ثمانية ممثلين للقوائم الفرنسية، 4 ملفات هي: الزراعة، الهجرة، الحرب في أوكرانيا، والطاقة والقوة الشرائية.
وشارك في المناظرة الأولى، مرشحة اليسار المتطرف مانون أوبري عن حزب "فرنسا المتمردة"، ومرشح اليمين فرانسوا زافييه بيلامي عن حزب الجمهورين، ومرشح اليسار ليون ديفونتين عن الحزب الشيوعي الفرنسي، ورافاييل غلوكسمان عن الحزب الاشتراكي، وفاليري هاير عن حزب "النهضة الحاكم"، وماريون ماريشال عن حزب "الاسترداد"، وماري توسان عن حزب "الخضر"، فيما رفض رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا "يمين متطرف" الدعوة، ومثله النائب الأوروبي تييري مارياني.
وهددت فاليري هاير، رئيسة قائمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، بالانسحاب من المناظرة الثانية حال عدم حضور بارديلا.
وتعقد المناظرة الثانية، بدعوة من مؤسسة "PlayBook Paris" الانتخابية التابعة لـ"بولتيكو" ومؤسسة "أوروبا نوفا" الفكرية، إذ طالبت هاير خصمها اليميني المتطرف بـ"القليل من الاحترام" وحضور المناظرة، بحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية.
وبعد رفضه المشاركة في أول مناظرة متلفزة، يتوقع استمرار غياب بارديلا عن المواجهة الجديدة التي ستنظم في 10 أبريل/نيسان الجاري على الهواء.
وأكدت مصادر داخل حزب التجمع الوطني أن الرجل الثالث في قائمة الحزب، ورئيس فرونتكس السابق، فابريس ليجيري، سيحل محل بارديلا.
وبينما تفشل حملة الأغلبية "حزب النهضة الحاكم في فرنسا" في وقف زخم زعيم اليمين المتطرف جوردان بارديلا في استطلاعات الرأي، الذي يتجاوز بانتظام 30% من نوايا التصويت، ترى هاير أن رئيس حزب التجمع الوطني "يتعامل مع هذه الحملة بنفس الطريقة التي تعامل بها مع حزبه في البرلمان الأوروبي: دون أي احترام للفرنسيين".
وتظهر استطلاعات الرأي تقدم قائمة اليمين المتطرف بفارق كبير في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، تليها قائمة حزب النهضة الحاكم التي تتصدرها هاير، بينما تحظى قوائم اليسار المتطرف واليمين التقليدي الفرنسي وأحزاب اليسار بدرجات متقاربة.
مناظرة هاير- بارديلا
ورغم أن المرشحين سيتناظران وجهًا لوجه في بداية مايو/أيار المقبل على قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية، إلا أن فاليري هاير أشادت بمزايا "أوقات المناقشة التي تسمح للمواطنين بمناقشة جميع رؤساء القوائم الرئيسيين".
ويرى رئيس مجموعة "رينيو" في ستراسبورغ، التي تتراوح نسبتها بين 17-21% بحسب استطلاعات الرأي، "الازدراء في الطريقة التي يتعامل بها جوردان بارديلا مع هذه الحملة".