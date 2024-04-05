مرشحة ماكرون للبرلمان الأوروبي تنفجر في اليمين المتطرف

فجّر غياب زعيم اليمين المتطرف في فرنسا، جوردان بارديلا، عن المناظرة الأولى لانتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2024، غضب مرشحة الحزب الحاكم فاليري هاير، التي هددت بالانسحاب من المناظرة الثانية حال عدم مشاركته.

وقبل نحو شهر من انتخابات البرلمان الأوروبي، التقى أبرز المرشحين في مناظرة كبرى في مارس/آذار الماضي، نظمتها قناة مجلس الشيوخ العامة في ستراسبورغ.

وخلال المناظرة الأولى ناقش ثمانية ممثلين للقوائم الفرنسية، 4 ملفات هي: الزراعة، الهجرة، الحرب في أوكرانيا، والطاقة والقوة الشرائية.

وشارك في المناظرة الأولى، مرشحة اليسار المتطرف مانون أوبري عن حزب "فرنسا المتمردة"، ومرشح اليمين فرانسوا زافييه بيلامي عن حزب الجمهورين، ومرشح اليسار ليون ديفونتين عن الحزب الشيوعي الفرنسي، ورافاييل غلوكسمان عن الحزب الاشتراكي، وفاليري هاير عن حزب "النهضة الحاكم"، وماريون ماريشال عن حزب "الاسترداد"، وماري توسان عن حزب "الخضر"، فيما رفض رئيس حزب التجمع الوطني جوردان بارديلا "يمين متطرف" الدعوة، ومثله النائب الأوروبي تييري مارياني.

وهددت فاليري هاير، رئيسة قائمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، بالانسحاب من المناظرة الثانية حال عدم حضور بارديلا.