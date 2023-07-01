أهالي المختطفين لدى استقبالهم بعد الإفراج عنهم
أهالي المختطفين لدى استقبالهم بعد الإفراج عنهمأ ب ف

الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا مؤخراً

أُفرج، الجمعة، عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية كانوا اختطِفوا الثلاثاء في ولاية تشياباس الجنوبية، على ما أعلن حاكم الولاية روتيليو إسكاندون.

ونشر الحاكم تغريدة على تويتر، قال فيها: "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".

أهالي المختطفين لدى استقبالهم بعد الإفراج عنهم
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وبثت قنوات تلفزيونية محلية على الهواء مباشرة لقاء لم الشمل بين المفرج عنهم وعائلاتهم، وقد ظهرت علامات الإرهاق على بعض هؤلاء، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس".

وأضاف إسكاندون: "نشكر الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور والجيش المكسيكي والبحرية والحرس الوطني والمدعين العامين والشرطة على تعاونهم"، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

وشارك نحو ألف من عناصر أمن الولاية وقوات الأمن الفيدرالية منذ الأربعاء في عمليات إنقاذ الأفراد الذين اختطِفوا في أوكوزوكووتلا عندما كانوا في حافلة تُقلّهم بعد انتهاء عملهم.

أهالي المختطفين لدى استقبالهم بعد الإفراج عنهم
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وازدادت المواجهات مؤخراً بين المجرمين وعناصر إنفاذ القانون في أوكوزوكووتلا، علماً أن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات.

وسجّلت المكسيك أكثر من 350 ألف عملية قتل ونحو 110 ألف حالة اختفاء نُسب معظمها إلى منظمات إجرامية مذ أطلق الجيش هجوماً مثيراً للجدل لمكافحة المخدرات أواخر 2006.

المكسيك

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