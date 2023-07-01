الإفراج عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية اختطفوا مؤخراً

أُفرج، الجمعة، عن 16 من موظفي الشرطة المكسيكية كانوا اختطِفوا الثلاثاء في ولاية تشياباس الجنوبية، على ما أعلن حاكم الولاية روتيليو إسكاندون.

ونشر الحاكم تغريدة على تويتر، قال فيها: "أريد أن أعلن لأهالي تشياباس والمكسيك أن الزملاء الـ16 الذين اختطِفوا، قد أُفرج عنهم بعد ظهر اليوم".