وفاة أكثر من 100 شخص في المكسيك جرّاء موجة حر

وسُجّلت درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة في ولاية سونورا (شمال غرب)، وفق المصدر نفسه.

وفي هذا الوقت من العام، يتراوح عادة متوسط الحرارة بين 30 و45 درجة.

وتُعتبر ضربات الشمس والجفاف سبب معظم الوفيات.

واعتباراً من الأول من تموز/يوليو، يُتوقع أن تؤثر موجة حر جديدة على البلاد البالغ عدد سكانها 127 مليون نسمة.