المكسيك.. إصابة 4 شرطيين في انفجار سيارة مفخخة

أصيب أربعة شرطيين على الأقل بجروح خطرة في انفجار سيارة مفخخة في ولاية غواناخواتو المكسيكية "وسط"، وهي واحدة من أعنف المناطق في البلاد، على ما أعلنت السلطات، الخميس.

وينتمي هؤلاء إلى الحرس الوطني - وهي قوة شرطة خاضعة لسيطرة الجيش - وقد سقطوا أرضاً عندما انفجرت سيارة كانوا يتفقّدونها في منطقة سيلايا. وفقد أحد الأربعة ذراعه اليمنى، وفق النيابة العامة.

وأشار حاكم ولاية غواناخواتو، دييغو سينهو رودريغيز، إلى نقل ما مجموعه أربعة عناصر إلى المستشفى.