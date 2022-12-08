صحيفة عبرية: نتنياهو اختار دودي أمسالم لرئاسة الكنيست الإسرائيلي
كشفت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الأربعاء، عن اختيار رئيس الوزراء المكلف وزعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، لعضو الكنيست عن حزبه دودي أمسالم لمنصب رئيس الكنيست الإسرائيلي.
وقالت الصحيفة إن "توزيع الحقائب الوزارية على قادة الليكود بدا أكثر وضوحًا، عقب الاجتماع الذي عقده نتنياهو معهم"، مشيرة إلى أن ياريف ليفين سيكون وزيرًا للعدل، وإيلي كوهين وزيرًا للتربية.
وأشارت إلى أن "نتنياهو اختار يؤآف غالانت لحقيبة الدفاع"، موضحة أن قرارات نتنياهو أثارت حفيظة بعض أعضاء الليكود البارزين، خاصة أولئك الذين يرفضون إدارته لمفاوضات تشكيل الحكومة ويتهمونه بتهميشهم.
وكانت الصحيفة العبرية ذاتها، أكدت في تقرير سابق، أن "دودي أمسالم من أكثر الشخصيات حظًا لتولي المنصب، خاصة في ضوء التعاطف الذي حصل عليه في الليكود، كما أنه مدعوم من قبل نجل زعيم الليكود، يائير نتنياهو".
ودودي أمسالم، سياسي إسرائيلي من مواليد، العام 1960، وحاصل على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من جامعة بار إيلان، ويقيم حاليًا في مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية المحتلة.
وشغل "أمسالم" في السابق منصب وزير للسايبر والشؤون الرقمية الوطنية، ومسؤول اتصال الكنيست والحكومة، كما تقلد منصب وزير الاتصالات، وعمل خلال خدمته في الجيش الإسرائيلي قائد دبابات في فيلق المدرعات.
في سياق ذي صلة، قالت القناة 13 العبرية، إن رئيس الوزراء المكلف يريد أن يبقى المجلس الوزاري المصغر الخاص بالشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" صغيرًا نسبيًا ومكونًا من 11 عضوًا من وزراء الحكومة التي يعمل على تشكيلها.
وأوضحت أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر لحكومة نتنياهو سيضم زعيم "شاس" أرييه درعي، ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتيرتيش، إضافة إلى وزير الأمن القومي المكلف إيتمار بن غفير، ووزير الدفاع المكلف يؤآف غالانت، ووزير العدل المكلف ياريف ليفين.