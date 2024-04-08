روسيا: أوكرانيا شنت سلسلة من الهجمات على محطة زابوريجيا

اتهمت شركة الطاقة النووية الروسية روساتوم الجيش الأوكراني، الأحد، بشن سلسلة هجمات على محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب شرق أوكرانيا، فيما دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إلى وقف مثل هذه الهجمات على الفور.

وأفادت روساتوم أن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح أحدهم حالته خطيرة. وحثت روسيا زعماء العالم على إدانة هذه الهجمات.

وقال مسؤولون روس والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مستويات الإشعاع في أكبر محطة تعمل بالطاقة النووية في أوروبا طبيعية ولم تقع أضرار جسيمة.

وقال مسؤول بالمخابرات الأوكرانية إن كييف ليس لها علاقة بأي هجمات على المحطة، وأشار إلى أن هذا الفعل من عمل الروس أنفسهم.