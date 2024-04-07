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3 قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية
قتِل 3 مدنيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم روسي على بلدة جوليايبول على خط الجبهة في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بحسب حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف.
ونقلت "رويترز" عن فيدوروف عبر تطبيق تيليغرام، أن "رجلين وامرأة لقوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم الذي أصابته قذيفة روسية".
وأضاف أن شخصًا آخر أصيب، وأن روسيا قصفت البلدة بقاذفة صواريخ جراد.
وتتعرض منطقة زابوريجيا على خط المواجهة لقصف روسي مستمر بالصواريخ والطائرات المسيرة والمدافع.
وكان أعلن الجيش الأوكراني، أن قواته دمرت جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا على أوكرانيا خلال ليلة الأحد وعددها 17.
وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، على فيسبوك "هاجم المحتلون الروس أوكرانيا مرة أخرى خلال الليل باستخدام 17 طائرة مسيرة هجومية. استطاعت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تدميرها جميعًا".