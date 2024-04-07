3 قتلى في هجوم روسي على زابوريجيا الأوكرانية

قتِل 3 مدنيين، صباح اليوم الأحد، في هجوم روسي على بلدة جوليايبول على خط الجبهة في المنطقة الواقعة بجنوب شرق أوكرانيا، بحسب حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إيفان فيدوروف.

ونقلت "رويترز" عن فيدوروف عبر تطبيق تيليغرام، أن "رجلين وامرأة لقوا حتفهم تحت أنقاض منزلهم الذي أصابته قذيفة روسية".

وأضاف أن شخصًا آخر أصيب، وأن روسيا قصفت البلدة بقاذفة صواريخ جراد.