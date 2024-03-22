قصف روسي يقطع خطًا كهربائيًا مغذيًا لمحطة "زابوريجيا" النووية (صور)

انقطع أحد الخطين الكهربائيين اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا، وذلك بسبب قصف روسي، وفق وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن غالوشتشينكو القول إن "العدو ينفذ أكبر هجوم على قطاع الطاقة الأوكراني في الآونة الأخيرة".

وأضاف في منشور على "فيسبوك"، أنه "بسبب القصف، انقطع أحد خطوط نقل الطاقة التي تغذي محطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وأكد وزير الطاقة أن "الهدف ليس فقط إلحاق الضرر، بل المحاولة مرة أخرى، كما حدث العام الماضي، في التسبّب في عطل واسع النطاق في نظام الطاقة في البلاد".

من جانبها، أكدت شركة "إنرغوأتوم" أنه بعد هذا الانقطاع لم تعد المحطة مربوطة بشبكة الكهرباء الأوكرانية إلا بخط واحد.

ولفتت إلى أنه تم إصلاح الخط الوحيد قبل فترة قصيرة على يد فنيين أوكرانيين، بعدما كان أيضًا خارج الخدمة لفترة طويلة بسبب قصف آخر.

وحذرت "إنرغوأتوم" من أن "هذا الوضع خطر للغاية، ويهدد بإثارة حالة طوارئ، لأنه إذا انقطع خط الاتصال الأخير مع شبكة الكهرباء الوطنية، سينقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا مجددًا"، الأمر الذي سيجعل مفاعلات هذه المحطة، الأكبر في أوروبا، تعتمد على مولدات الديزل الطارئة لتبريدها.

وأكدت الشركة المشغلة أن حادثًا نوويًا سيقع في حال توقفت هذه المولدات عن العمل، وفق "فرانس برس".