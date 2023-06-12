ما مصير إمبراطورية برلسكوني الاقتصادية بعد وفاته؟

تسببت أنباء وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، اليوم الإثنين، في ارتفاع أسهم شركة "ميديا فور يوروب" التي تساهم فيها عائلته.

وانتعاش أسهم الشركة لا يدل على عدم احترام للملياردير الذي جمع ثروته في قنوات تلفزيون تجارية قبل دخوله مضمار السياسة، بل يدل على الخيارات التي قد تنفتح أمام الشركة بعد خروج مؤسسها من المشهد.

وتدير شركة "ميديا فور يوروب"، المملوكة بنسبة 48% لمجموعة فينينفست القابضة التابعة لعائلة برلسكوني، قنوات تلفزيونية تجارية في إيطاليا وإسبانيا، وكونت حصة كبيرة في شبكة تلفزيون بروزيبن الألمانية.

وتوسعت الشركة بقيادة بيير سيلفيو برلسكوني، نجل رئيس الوزراء الأسبق، أوروبيًا من قاعدتها الإيطالية في محاولة لمواجهة عمالقة البث الأمريكي الذين ينتزعون شريحة متزايدة من المشاهدين.