وفاة سيلفيو برلسكوني

أكدت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين، وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عاما.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية إن صحة سيلفيو برلسكوني في حالة "حرجة للغاية".

وقاد قطب الإعلام الإيطالي، 3 حكومات بين 1994-2011، حيث كان رئيسا لحزب فورزا إيطاليا.

وعانى برلسكوني لسنوات من سرطان الدم، والذي تسبب بتدهور صحته مؤخرا ووفاته.

كان برلسكوني واحدًا من أكثر السياسيين بريقًا في إيطاليا ، وعاد سياسيًا في عام 2017 على الرغم من حياته المهنية التي لم تخل من الفضائح الجنسية، واتهامات بالفساد وإدانة بالاحتيال الضريبي.

توفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو ، حيث أمضى ستة أسابيع هذا الربيع يخضع للعلاج من عدوى رئوية مرتبطة بسرطان الدم النخاعي المزمن.