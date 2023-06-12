من هو سيلفيو برلسكوني رجل السياسة والفضائح الأبرز في إيطاليا؟
توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد دخوله إلى المستشفى لمدة 4 أيام للعلاج، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين.
وأدخل برلسكوني يوم الجمعة إلى مستشفى في ميلانو لإجراء فحوص طبية كانت مقررة مسبقًا لمتابعة إصابته بسرطان الدم.
وأصيب برلسكوني، الذي يعاني من سرطان الدم "اللوكيميا" في الآونة الأخيرة، بالتهاب رئوي، قبل إعلان وفاته.
النشأة والبداية
ولد سيلفيو برلسكوني في مدينة ميلانو شمال إيطاليا في الـ29 من سبتمبر/ أيلوم عام 1936 إذ كان والده، الذي يُدعى لويجى، مديرًا لبنك في المدينة.
ونشأ برلسكوني وترعرع في ميلانو ودرس القانون أيضًا بالجامعة الدولية في ميلانو، وتزوج للمرة الأولى في بداية الستينيات من كارلا دل أوجليو وأنجبت له ولدًا وبنتًا، كما تزوج للمرة الثانية من الممثلة الإيطالية فيرونيكا لاريو، إذ أنجبت له ثلاثة أطفال والتي طلبت الانفصال عنه عام 2009 ليرتبط مرة أخرى بفرانشيسكا باسكال عام 2012.
وفي عام 1980، دخل برلسكوني عالم الإعلام الذي كان مولعًا به من خلال تأسيس أول قناة خاصة في إيطاليا ليؤسس بعدها إمبراطورية إعلامية ضخمة أحدثت تغييرًا كبيرًا في المشهد السياسي في البلاد.
وانتقل برلسكوني بعدئذ إلى الاستثمار في مجال الرياضة واشترى نادي "ايه سي ميلان" أحد أكثر الأندية جماهيريةً في البلاد عام 1986.
وبرلكسوني رجل الأعمال الشهير والملياردير الذي يمتلك ثروة تقدر بـ 6,4 مليار يورو، يُعدُّ وفقًا لمجلة " فوربس" أغنى رجل في إيطاليا.
عالم السياسية
ودخل برلسكوني معترك الحياة السياسية عام 1994 مؤسسًا حزب فورسا إيطاليا "إلى الإمام إيطاليا" بعد فوزه بالانتخابات التشريعية في العام ذاته، لكنه اضطر إلى الاستقالة بعد 8 أشهر.
وعاد برلسكوني عام 2001 بتحالف قاده مع اليمين يضم 4 أحزاب ليفوز بالانتخابات البرلمانية ليصبح رئيس وزراء للفترة من 2001 إلى 2006.
وفي عام 2008 ترأس برلسكوني مجددًا الحكومة الإيطالية للمرة الثالثة بعد فوز حزبه بأغلبية الأصوات، مستفيدًا من الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في إيطاليا وارتفاع مديونيتها إلى أرقام قياسية.
فضائح وفساد
وتعرَّض برلسكوني لملاحقات قضائية على خلفية اتهامه بقضايا تتعلق بعمليات رشوة وتمويل حزبه بشكل غير شرعي قبل أن يصدر حكم قضائي بإدانته.
وعصفت أزمة عارمة بالحكومة بعد اتهام برلسكوني بممارسة الجنس مع بائعات هوى قاصرات، وأرسل الادعاء الإيطالي استدعاءً لبرلسكوني من أجل استجوابه بهذه الاتهامات.
ونشرت وسائل إعلام إيطالية نصوص مكالمات هاتفية مسربة دارت بين نساء يُعتقد أنهن دُعين إلى حفلات أقامها برلسكوني في قصر يمتلكه قرب مدينة ميلانو.
وبرز اسم كريمة المحروق المعروفة باسم "روبي" وهي راقصة شرقية مغربية تبلغ من العمر 18 عامًا، إذ يُعتقد أن برلسكوني كان يدعوها إلى حفلاته عندما كانت بعمر 17 عامًا، كما يُتهم بأنه دفع لها أموالًا مقابل ممارسة الجنس معها.
وذكر الادعاء أيضًا أن نيكول مينيتي وهي مسؤولة محلية وكانت سابقًا طبيبة برلسكوني، جلبت له عددًا كبيرًا من بائعات الهوى.