من هو سيلفيو برلسكوني رجل السياسة والفضائح الأبرز في إيطاليا؟

توفي رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر ناهز 86 عامًا، بعد دخوله إلى المستشفى لمدة 4 أيام للعلاج، وفق ما أعلنت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين.

وأدخل برلسكوني يوم الجمعة إلى مستشفى في ميلانو لإجراء فحوص طبية كانت مقررة مسبقًا لمتابعة إصابته بسرطان الدم.

وأصيب برلسكوني، الذي يعاني من سرطان الدم "اللوكيميا" في الآونة الأخيرة، بالتهاب رئوي، قبل إعلان وفاته.

النشأة والبداية

ولد سيلفيو برلسكوني في مدينة ميلانو شمال إيطاليا في الـ29 من سبتمبر/ أيلوم عام 1936 إذ كان والده، الذي يُدعى لويجى، مديرًا لبنك في المدينة.

ونشأ برلسكوني وترعرع في ميلانو ودرس القانون أيضًا بالجامعة الدولية في ميلانو، وتزوج للمرة الأولى في بداية الستينيات من كارلا دل أوجليو وأنجبت له ولدًا وبنتًا، كما تزوج للمرة الثانية من الممثلة الإيطالية فيرونيكا لاريو، إذ أنجبت له ثلاثة أطفال والتي طلبت الانفصال عنه عام 2009 ليرتبط مرة أخرى بفرانشيسكا باسكال عام 2012.