رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني يدخل العناية المركزة

وقد استُبعد برلسكوني من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية لست سنوات، لكنه انتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في إيطاليا، وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.

ويعاني برلوسكوني من عدد من المشاكل الصحية.