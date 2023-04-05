رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني يدخل العناية المركزة
نقل رئيس الحكومة الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني (86 عاماً) إلى المستشفى بسبب مشكلة في القلب، حسبما ذكر مصدر مقرب منه.
استُبعد برلوسكوني من مجلس الشيوخ في 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية لست سنوات
وقال المصدر إن سيلفيو برلسكوني في قسم جراحة القلب (العناية المركزة) في مستشفى سان رافاييلي في ميلانو (شمال)، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها وسائل إعلام إيطالية.
وتولى برلوسكوني رئاسة الوزراء ثلاث مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.
وقد استُبعد برلسكوني من مجلس الشيوخ في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية لست سنوات، لكنه انتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.
وهو شخصية مثيرة جدا للجدل في إيطاليا، وأطلقت في حقه العديد من المحاكمات أثرت على مسيرته الطويلة.
ويعاني برلوسكوني من عدد من المشاكل الصحية.