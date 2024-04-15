اتهامات لـ"قوى غربية" بالوقوف وراء أزمة الكهرباء في مالي

أصل الأزمة

وتتجاوز درجات الحرارة حاليًّا 40 درجة في باماكو، ولا تنخفض ليلًا عن 25 درجة، وتؤثر أزمة انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، وهو ما بات يطرح تساؤلات في الساحة السياسية المالية حول من يقف وراء هذه الأزمة.

وتداولت وسائل إعلام محلية توضيحات عضو المجلس الوطني الانتقالي في مالي، أمينة فوفانا، التي قالت إن جذور أزمة الطاقة في مالي تمتدّ إلى ما هو أبعد من المشاكل التقنية البسيطة أو نقص الموارد.

وتشير فوفانا إلى مسؤولية القوى الغربية التي تسعى إلى زعزعة استقرار البلاد. وتقول "إن سيطرة الدول الغربية على قطاع الطاقة هي أصل هذه الأزمة، إذ إنهم يغلقون السدود وبالتالي يخلقون أزمة مصطنعة". ويُزعم أيضًا أن عمليات اختلاس ضخمة حدثت في ظل النظام القديم، شملت شركات فرنسية، مثل: "اكسس انرجي" و"الباتروس انرجي".

وترى السياسية المالية، أن هذه المناورات تهدف إلى إثارة السخط بين السكان وإثارة الانتفاضات والإطاحة بالسلطات الانتقالية. وبيّنت أن أزمة الطاقة أسهمت في تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في مارس 2024 إلى أجل غير مسمى.

وتوضّح فوفانا "تستغل الدول الغربية هذا الوضع لزرع الارتباك بين السكان، وتضغط من أجل إجراء انتخابات سريعة لإعادة المدنيين إلى السلطة".