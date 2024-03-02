روسيا توسّع حضورها في مالي على أنقاض تركة فاغنر

وتشير صور الأقمار الصناعية التي التقطتها شركة "ماكسار" في 26 فبراير، حسب "سكاي نيوز"، إلى أن الدولة الروسية لا تزال ملتزمة بتطوير وجودها في مالي.

وفي الأشهر الأخيرة، يبدو أن المباني والطرق الجديدة قد اكتملت، وتم تطهير مساحة كبيرة من الأرض، وبدأت أعمال الحفر في منطقتين.

وعند مراجعة الصور، تبين إنجاز مبنى إداري جديد محتملا، ومنطقة تخزين، بالإضافة إلى إظهار التقدم المحرز في البناء في هذا الموقع، يوجد أكثر من 40 مركبة بأحجام مختلفة، مقارنة بعدد قليل في شهر يوليو.

كما يشير الموقع البريطاني إلى أن التوسع والنشاط المتزايد في هذا الموقع يؤكد أن وفاة بريغوجين وإعادة التنظيم اللاحقة لعمليات مجموعة فاغنر لم تؤد إلى إضعاف اهتمام الحكومة الروسية بالحفاظ على وجودها في مالي والمنطقة الأوسع.

وفي الأشهر الأخيرة، تم تداول إعلانات تجنيد في الفيلق الأفريقي الروسي على تطبيق "تيليغرام"، التي تروج لـ"المدفوعات المرتفعة والرعاية الطبية المجانية" و"الخدمة تحت قيادة قادة أكفاء".

وتتمتع موسكو الآن بعلاقات إيجابية مع العديد من الأنظمة في جميع أنحاء منطقة الساحل، حيث سعت إلى استغلال المناطق التي يتراجع فيها النفوذ الغربي.

وتشهد مالي الواقعة في غرب أفريقيا أعمال عنف واضطرابات أمنية منذ عام 2012، عقب تمكن جماعات الأزواد من السيطرة على شمال البلاد. وفي نهاية عام 2023 اضطرت الجماعات المتمردة للانسحاب والتخلي عن عدة مناطق بعد هجوم شنه الجيش وبلغ ذروته بالاستيلاء على كيدال.