مالي.. قرار بـ"تعليق" نشاط الأحزاب السياسية والجمعيات

أعلن المجلس العسكري في مالي الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات "حتى إشعار آخر" وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وتلا المتحدث باسم الحكومة عبدالله مايغا مرسوما أقره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا، جاء فيه "تُعلّق حتى إشعار آخر لأسباب الانتظام العام، نشاطات الأحزاب السياسية والنشاطات ذات الطابع السياسي للجمعيات، على امتداد التراب الوطني".

وجاء في المرسوم أن "الأعمال التخريبية التي تقوم بها الأحزاب السياسية تتضاعف".

وأضاف المتحدث: "لا يمكننا إجراء مثل هذا الحوار البالغ الأهمية، وسط تنافر وارتباك".