تقرير: لا خطة بديلة أمام المملكة المتحدة إذا انسحب ترامب من الناتو

وبحسب الصحيفة البريطانية، يرى بعض الخبراء أنه ينبغي التحوط ضد خطر محاولة ترامب الانسحاب من الناتو إذا أعيد انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن الناتو اتخذ الأسبوع الماضي إجراءات منسقة لإرضاء الرئيس السابق ترامب بعد انتقاداته الشديدة للدول الأعضاء لعدم وفائها بالتزاماتها المالية تجاه الحلف.

وأضافت أنه مع اقتراب قمة واشنطن في تموز/ يوليو 2024 لإحياء الذكرى 75 لتأسيس الناتو، يتم بذل جهود على قدم وساق لضمان التزام كافة أعضاء الحلف بإنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول العام المقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن قمة الناتو المقبلة تحمل أهمية كبيرة كونها تنعقد قبل المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في ميلووكي، والذي من المقرر أن يتم خلاله تسمية ترامب كمرشح عن الحزب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

جهود دبلوماسية مكثفة

على الرغم من الجهود الدبلوماسية لإبقاء الولايات المتحدة منخرطة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، تفيد التقارير بأن حكومة المملكة المتحدة لم تتهيأ لاحتمال انسحاب الولايات المتحدة.

ويقول مصدر حكومي، إن حجم ما سيخسره الناتو هائل للغاية بحيث لا يمكن التعويض عن خسارة المشاركة الأمريكية في الحلف في غضون أشهر فقط، وفقا للصحيفة.

غير أن المصدر نفسه قال، إن الحكومة تستبعد حدوث هذا السيناريو، مشيرًا إلى أن الكونغرس الأمريكي يمكنه منع محاولة انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي، وبموجب التشريع الذي تم إقراره مؤخرا، ينبغي موافقة الثلثين من مجلس الشيوخ لإقرار خطوة كهذه.

من جانبه، انتقد البروفيسور مالكولم تشالمرز من المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، الاعتقاد بعدم جدوى الإعداد لانسحاب الولايات المتحدة من الناتو، مؤكدا أن مثل هذا الاعتقاد محبط للغاية.