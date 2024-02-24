سيناتور روسي يحذّر من صراع مباشر مع الناتو لهذا السبب

حذَّر عضو مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) أليكسي بوشكوف، من أن نقل مقاتلات "F-16" للجيش الأوكراني، قد يؤدي لاندلاع صراع مباشر بين موسكو وحلف "الناتو".

وأشار بوشكوف عبر قناته على تطبيق "تليغرام"، إلى أن "الغرب يبحث عن عامل من شأنه أن يغيّر مسار الأحداث العسكرية بسرعة، في البداية افترضوا أن دباباتهم ستصبح عاملاً كهذا، ثم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "HIMARS" الأمريكي، والآن مقاتلات F-16".