روسيا: نواجه "الناتو" في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع الروسية إن جيش بلادها يواجه "كامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أوكرانيا.
وأشارت الوزارة إلى أنها عرضت عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها خلال المعارك.
وتحدث نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية، الجنرال يفغيني تسينديايكين، عما وصفه بـ "أوجه القصور في الأسلحة الغربية، وذلك باستخدام ناقلة الجنود المدرعة أم 113 الأمريكية الصنع".
وقال إن "عيب هذه المدرعة هو ضعف قدرتها على اختراق المناطق الوعرة والموحلة، وهذا ينطبق على جميع الآليات المدرعة الأوروبية في ظروفنا، فإذا قمنا بتحليل النطاق المعروض، فإننا نواجه بالكامل الإمكانات الصناعية العسكرية لحلف شمال الأطلسي".
وبشأن مدينة أفديفكا التي سيطرت عليها موسكو قبل أيام، قال قائد المجموعة الوسطى، الجنرال أندريه موردفيتشيف، إن المقاتلين الروس تمكنوا من دفع القوات الأوكرانية إلى أكثر من عشرة كيلومترات إلى الخلف، وإن القوات الروسية تواصل الهجوم في اتجاهات مختلفة، مشيرا إلى أن مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية يستسلمون بشكل جماعي".