وكالة: إيران تزود روسيا بمئات الصواريخ الباليستية
نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ أرض-أرض الباليستية القوية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.
ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية، قالت إنها طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب "حساسية المعلومات"، أن طهران وفرت حوالي 400 صاروخ تشمل العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من عائلة فاتح-110، مثل صاروخ "ذو الفقار".
ويقول الخبراء إن هذا الصاروخ المتنقل قادر على إصابة أهداف على مسافات تتراوح بين 300 و700 كيلومتر.
وكان المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات قال، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد معلومات رسمية عن أن إيران أمدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية".
وأضاف للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن ليست لدى مصادرنا الرسمية معلومات حول تلقي صواريخ، وخصوصا هذا العدد الكبير".
بينما نقلت "رويترز" عن 6 مصادر أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض".
وقال مصدر إيراني إن الشحنات بدأت في أوائل يناير كانون الثاني بعد إتمام الاتفاق في اجتماعات عقدت أواخر العام الماضي بين مسؤولين عسكريين وأمنيين إيرانيين وروس، في طهران وموسكو.
وأفاد مسؤول عسكري إيراني بأنه كانت هناك أربع شحنات على الأقل من الصواريخ، وسيكون هناك المزيد في الأسابيع المقبلة، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.
ونقلت الوكالة عن مسؤول إيراني آخر، وصفته بأنه كبير، أن بعض الصواريخ أُرسلت إلى روسيا عن طريق السفن عبر بحر قزوين، بينما تم نقل البعض الآخر جوا.
وذكر المسؤول الإيراني الثاني: "سيكون هناك المزيد من الشحنات.. ما من سبب يدعو لإخفاء الأمر. نستطيع تصدير الأسلحة إلى أية دولة نريد".
وأكد مصدر رابع، وصفته الوكالة بأنه "مطلع على الأمر"، أن روسيا تلقت عددا كبيرا من الصواريخ من إيران أخيرًا، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
بينما قال مصدر عسكري أوكراني لـ"رويترز" إن كييف لم ترصد أي استخدام لصواريخ باليستية إيرانية من القوات الروسية.
وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، قال، أوائل يناير كانون الثاني، إن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من أن موسكو تقترب من الحصول على صواريخ باليستية قصيرة المدى من طهران، بالإضافة إلى الصواريخ التي حصلت عليها بالفعل من كوريا الشمالية.
وطلبت كييف من طهران عدة مرات التوقف عن تزويد روسيا بطائرات "شاهد" المسيرة، التي أصبحت عنصرا أساسيا في هجمات موسكو بعيدة المدى على المدن والبنية التحتية الأوكرانية، فضلا عن أنواع مختلفة من الصواريخ.
ونفت إيران في البداية تزويد روسيا بطائرات مسيرة، لكنها قالت بعد عدة أشهر إنها قدمت عددا صغيرا، قبل أن تشن موسكو الحرب على أوكرانيا في 2022.