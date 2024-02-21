وكالة: إيران تزود روسيا بمئات الصواريخ الباليستية

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر أن إيران زودت روسيا بعدد كبير من صواريخ أرض-أرض الباليستية القوية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأمريكية.

ونقلت الوكالة عن مصادر إيرانية، قالت إنها طلبت عدم الإفصاح عن هويتها بسبب "حساسية المعلومات"، أن طهران وفرت حوالي 400 صاروخ تشمل العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من عائلة فاتح-110، مثل صاروخ "ذو الفقار".

ويقول الخبراء إن هذا الصاروخ المتنقل قادر على إصابة أهداف على مسافات تتراوح بين 300 و700 كيلومتر.

وكان المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إهنات قال، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إنه "لا توجد معلومات رسمية عن أن إيران أمدت روسيا بمئات الصواريخ الباليستية".

وأضاف للتلفزيون الأوكراني: "حتى الآن ليست لدى مصادرنا الرسمية معلومات حول تلقي صواريخ، وخصوصا هذا العدد الكبير".

بينما نقلت "رويترز" عن 6 مصادر أن "إيران زودت روسيا بعدد كبير من الصواريخ الباليستية القوية أرض-أرض".