زيلينسكي ينتقد دور إيران في حرب أوكرانيا

ربط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الإثنين، هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل بالغزو الروسي لأوكرانيا، وانتقد دور إيران في الحالتين.

وتفاجأت إسرائيل يوم السبت، بشن حماس هجومًا مباغتًا عليها.

وقال زيلينسكي أمام الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي في كوبنهاجن عبر رابط فيديو "الفرق الوحيد هو أن هناك منظمة إرهابية هاجمت إسرائيل، بينما هنا، فإن دولة إرهابية هي التي هاجمت أوكرانيا. النوايا المعلنة مختلفة لكن الجوهر واحد".

وتنفي إيران تزويد روسيا بطائرات مسيرة انتحارية من طراز شاهد لاستخدامها في أوكرانيا، وقالت إنها ليست متورطة في هجمات شنتها حماس على إسرائيل مطلع هذا الأسبوع.

وقالت أوكرانيا، إن روسيا استخدمت نحو ألف طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد خلال الأشهر الستة الماضية.