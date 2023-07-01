بايدن يكشف "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب بعد إلغاء برنامجه السابق

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، عن "خطة جديدة" لتخفيف ديون الطلاب "بأسرع وقت ممكن"، وذلك بعدما مني بانتكاسة في المحكمة العليا التي ألغت برنامجه لشطب القروض الطالبية لملايين الأمريكيين.

وقال بايدن في خطاب متلفز: "أعلم أنّ هناك ملايين الأمريكيين في هذا البلد يشعرون بخيبة أمل وإحباط، أو حتّى ببعض الغضب. عليّ أن أعترف أنّني أنا أيضاً أفعل ذلك".

وأضاف أنّ إدارته ستقرّ إجراءات "لتخفيف أعباء الديون الطالبية عن أكبر عدد ممكن من المقترضين وفي أسرع وقت ممكن".

وتشمل هذه التدابير وقفاً مؤقتاً لمدة 12 شهراً للغرامات المفروضة على الديون غير المسدّدة.