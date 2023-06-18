في إطار حملته الانتخابية.. بايدن يدعو لضرائب أكثر على أصحاب المليارات‎

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، السبت، في تجمع عمالي في بنسلفانيا، إلى فرض مزيد من الضرائب على أصحاب المليارات والشركات الكبيرة.

وأشاد الرئيس في كلمة له في إطار حملته لانتخابات الرئاسة لعام 2024 باستثماراته في البنية التحتيّة والتقنيّات المتطوّرة، مؤكداً أن "الوقت حان كي يبدأ فاحشو الثراء في دفع نصيبهم العادل".

وقال بايدن أما حشد من العمال: "هذا البلد على وشك الانطلاق"، مضيفا أنّ "الاستثمارات التي قمنا بها خلال السنوات الثلاث الماضية لديها القدرة على تغيير هذا البلد في العقود الخمسة المقبلة".

وأشار بايدن إلى "قانون الرقائق والعلوم" الذي يُوفّر نحو 53 مليار دولار للإنتاج والبحث في قطاع الشرائح الإلكترونيّة، وإلى "قانون خفض التضخّم" لدعم الاستثمار في الطاقة الخضراء.

وأضاف: "الجمهوريون في حال فازوا في الانتخابات عام 2024 سيهاجمون وظائفكم"، من خلال التراجع عن إصلاحاته.

وحول الأثرياء قال بايدن إنه "لا مانع من كونهم أصحاب مليارات. عليهم فقط دفع نصيبهم العادل. ببساطة حان الوقت للشركات الكبيرة والفاحشي الثرياء كي يبدأوا في دفع نصيبهم العادل".