بايدن يعلن خطة تتيح وصول الإنترنت لكل الأمريكيين

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الإثنين، إيضاح كيفية تقسيم استثمارات تقدر بنحو 42 مليار دولار، مخصصة لتوسيع نطاق خدمات الإنترنت، في محاولة لإتاحة الوصول لخدمات واسعة النطاق عالية السرعة لكل الأمريكيين بحلول عام 2030.

وستبدأ تلك الخطوة المرحلة الثانية من جولة بايدن التي يحاول خلالها تسليط الضوء على تأثير تشريع أقره الكونغرس في النصف الأول من ولايته على الأمريكيين العاديين.