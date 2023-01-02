كوهين: إسرائيل ستشكل "جبهة دولية" لمواجهة البرنامج النووي الإيراني

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد إيلي كوهين، أن بلاده ستعمل على منع إيران من الحصول على القدرات النووية العسكرية بأي وسيلة ممكنة، مشيراً إلى أن ذلك سيتضمن العمل على تشكيل "جبهة دولية" لمنع إيران من أن تصبح دولة نووية.

جاء ذلك، اليوم الإثنين، في أول تصريح لكوهين، خلال مراسم التبادل الوزاري بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته ووزير الخارجية، يائير لابيد، وفق ما أوردت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.