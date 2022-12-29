متشدد تجاه إيران.. من هو إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي الجديد؟

من هو إيلي كوهين؟

وزير الخارجية الجديد من مواليد 1972، وهو محاسب وسياسي إسرائيلي ومن أبرز الشخصيات التي شغلت مناصب أمنية، حيث شغل في آخر حكومة لنتنياهو منصب وزير الاستخبارات.

وانتخب كوهين عضواً في الكنيست الإسرائيلي بالانتخابات التي جرت في نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وذلك بعد نجاحه في الانتخابات التمهيدية لحزب "الليكود"، في حين يعتبر من الشخصيات المقربة من نتنياهو في الحزب.

ومن المناصب التي شغلها كوهين في السابق، وزير الاقتصاد والصناعة، كما أنه كان عضواً مهماً في مجلس الوزراء السياسي والأمني المصغر في حكومة نتنياهو الأخيرة.