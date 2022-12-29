تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرا للخارجية في إسرائيل

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتانياهو، اليوم الخميس، وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين، وزيرا للخارجية.

وأعلن نتنياهو عن تعيين كوهين في خطاب ألقاه في البرلمان عرض فيه توجهات حكومته التي يفترض أن يتم المصادقة عليها الخميس في تصويت لتتولى مهامها خلفا للائتلاف المتنوع بقيادة رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد.

ولعب كوهين دورًا مهمًا في تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية وعدد من البلدان العربية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.