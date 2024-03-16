مع قرب الانتخابات.. هل تُسقِط عقوبات إسرائيل بايدن عن كرسي الرئاسة؟

أطلقت إسرائيل بوزرائها ومؤسساتها الإعلامية حملة انتقادات واعتراضات واسعة بحق الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته، بعد فرضها عقوبات على إسرائيليين ومواقع استيطانية في الضفة الغربية.

وتأتي تلك العقوبات والانتقادات التي جاءت رداً عليها، في وقت شديد الحساسية بالنسبة للرئيس الأمريكي الذي يستعد لخوض منافسة شرسة مع الرئيس السابق دونالد ترامب على مقعد الرئاسة.

ولعل آخر ما كان يرغب به بايدن هو أن يعبر ترامب بكل وضوح وصراحة وجرأة، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، مؤخراً، عن تأييده للحرب الإسرائيلية في غزة، واستخدامه مصطلح "وجوب إنهاء الأمر" للتعبير عن دعمه الكامل لإسرائيل، دون أي مواربة أو ميل لصالح الفلسطينيين.

وعلق وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسئيل سموتريتش على عقوبات واشنطن قائلاً: "عقوبات أمريكا على المواطنين الإسرائيليين نتيجة استسلام لحملات المقاطعة التي شوهت إسرائيل ومحاولات القضاء على الاستيطان".

قشة بايدن

ويرى مراقبون أن العملية العسكرية المرتقبة في رفح جنوبي قطاع غزة، في حال تنفيذها بالفعل، وهو أمر ليس بمستبعد، ستكون القشة التي ستقصم ظهر بايدن.

وسيكون بايدن حينها، بحسب المراقبين، قد فقد السيطرة على مغامرات حليفه نتنياهو، وفشلت جهوده في إقناع الناخبين المسلمين وذوي الأصول العربية بمحاولته مساعدة الفلسطينيين.

علاوة على ذلك سيكون بايدن محل استهجان إسرائيلي بسبب مواقفه المتغيرة "شكلاً لا موضوعاً" تجاه إسرائيل ولو حتى كانت بلا تأثير يذكر.

ويؤكد مراقبون أن تغير وجهة النظر الإسرائيلية قد تدفع اللوبي الصهيوني في أمريكا إلى زحزحة الأرض من تحت بايدن، الشهير بعثراته، قليلاً، ليسقط عن كرسي الرئاسة.