منها بقاء سلطة حماس.. غالانت يكشف "الخيارات السيئة" لمستقبل غزة

شهد المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن السياسي "الكابينت" الإسرائيلي تجاذبات بين عدد من الوزراء، ووزير الدفاع يوآف غالانت، عقب حديثه عمَّا رأى أنها "خيارات مستقبل غزة السيئة".

وأفادت قناة "الأخبار 12" العبرية، الجمعة، بأن الوزير الإسرائيلي رتَّب تلك الخيارات، وهي أربعة، من الأسوأ للغاية إلى الخيار الذي يمكن قبوله من جانب إسرائيل، وذكر أن أسوأ خيار على الإطلاق هو بقاء سلطة حماس في أعقاب الحرب.

وذكر أن ثاني أسوأ خيار هو اضطرار إسرائيل لفرض نظام حكم عسكري على قطاع غزة عقب الحرب، ورأى أن هذا الخيار "سيُكلف إسرائيل الكثير من أرواح جنود الجيش، وسيسلب منها موارد وطاقات عسكرية كبيرة ستسحب من رصيد جاهزية الجيش على الحدود الشمالية وفي الضفة الغربية".

وتابع أن هناك خيارا آخر سيئا غير مستبعد، ولكنه يعد أقل سوءًا من الخيارين السابقين، وهو أن قطاع غزة سيشهد حالة من الفوضى التي ستدفع المجتمع الدولي لبذل موارد طائلة فيه، وتقوده نحو الانشغال المفرط بالقطاع.